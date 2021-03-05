Тюменок поздравят с воздуха с Международным женским днем

Тюменок поздравят из воздуха с Международным женским днем. Фото Сергея Куликова.

В Тюмени воспитанники и сотрудники центра «Аванпост» оригинально поздравили женщин с наступающим праздником: курсант спецгруппы «Щитовик» Дмитрий Быстров с букетом цветов с парашютом прыгнул с вышки в оформленное на снегу сердце.

– Год занимался по программе «Юнармия», а через год пришел снова в специализированную группу добровольной подготовки к военной службе «Ратное дело» и сейчас продолжаю заниматься. Поступать хочу в Рязанское высшее командное училище, по стопам отца, который у меня десантник. Тоже хочу быть десантником, – рассказал о своих планах 16-летний Дмитрий.

Осложнила ситуацию ветреная погода со снегом, поскольку по регламенту нельзя подниматься на парашютную вышку, если ветер сильнее трех метров в секунду. Тем не менее воспитанники центра успели уловить момент и все-таки снять поздравительное фото и видео. Представительницы прекрасной половины человечества смогут увидеть его в социальных сетях центра 8 марта, передает «Тюменская область сегодня».