В Тюменской области наказали дорожных рабочих из-за наледи на трассе. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Уватского района в ходе проверки выявила ненадлежащее содержание участка автомобильной дороги на подъезде к поселку Муген. Проезжая часть имела снежно-ледяные отложения. Это создавало угрозу для безопасного движения транспорта.

– В адрес руководителя ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении заместителя главного инженера возбуждено дело об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ДРСУ ответили, что нарушения были устранены, трех человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Заместитель главного инженера мировым судьей оштрафован на 20 тысяч рублей.