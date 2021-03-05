В Тюмени женщинам-водителям автобусов подарили цветы в преддверии 8 марта. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени поздравили женщин, которые находятся за рулем пассажирских автобусов. Через несколько дней во всем мире будут отмечать 8 Марта.

– Заместитель начальника Госавтоинспекции города Тюмени Вадим Вакарин пожелал автоледи здоровья, любви и красоты, подарил цветы и памятные подарки. Полицейские напомнили водителям, что управление автобусом – это большая ответственность за жизнь и здоровье участников дорожного движения, а интенсивность движения в городе требует от них повышенного внимания и высокого профессионализма, – сообщили в ведомстве.

Водители-женщины отметили, что только строгое следование требованиям правил, а также взаимное уважение всех участников движения на дорогах позволит остановить счет авариям и сделает наши дороги безопаснее.