В Тюмени назначены выплаты ликвидаторам радиационных катастроф. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области единовременную выплату к 26 апреля получат участники ликвидации последствий радиационных аварий, а также семьи жертв катастроф. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Так, 2 500 рублей выделят тем, кто получил лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации, инвалидам вследствие воздействия радиации, а также гражданам из подразделений особого риска. Две тысячи рублей назначено участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, последствий аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Члены семей погибших и умерших в результате этих катастроф, а также граждане из подразделений особого риска из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, получат две тысячи рублей.