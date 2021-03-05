Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 марта 2021 года увеличилось на 82 человека, умерла 87-летняя женщина

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 марта 2021 года увеличилось на 82 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 82 и составило 31 723 человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 87 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 299 пациентов с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 91 человек выздоровел (за весь период – 29881), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 14 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 555 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 462 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 464 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 301 159 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 88 285 летальных исходов, выздоровел 3 885 321 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, несмотря на морозы, в Тюмени в эти выходные было жарко! И хотя до Масленицы еще целая неделя, местные жители уже сожгли чучело. Правда, не обрядовое – не то, что жгут в праздник, а чучело коронавируса. Таким необычным способом горожане проводили зиму.