Женщина-инвалид из Тюмени оказалась в долгах после потери паспорта. Фото: Ольга Крыльцова

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку о нарушениях прав женщины-инвалида. Горожанка вдруг оказалась в долгах после того, как потеряла свой паспорт. Ранее об этом писали средства массовой информации региона.

– Проверку проводит прокуратура Калининского округа. Установлено, что на тюменку оформлены кредиты на общую сумму более 130 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство направило материалы проверки в отдел полиции № 7 местного управления МВД. По ним уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется дознание. Прокуратура проверяет и другие доводы женщины о возможном нарушении ее прав.