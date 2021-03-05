Большинство парковок в Тюмени сделают бесплатными 8 марта. Фото: Вадим Бегун

Большинство парковок в Тюмени сделают бесплатными 8 марта. Так, в субботу и воскресенье и нерабочие праздничные дни муниципальные парковки на улицах Республики, Герцена, Первомайской и Ленина будут работать в бесплатном режиме.

– 6, 7 и 8 марта в центре города оставить автомобиль можно будет на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства. Кроме многоуровневой парковки на набережной: здесь стоимость часа составляет 30 рублей круглосуточно, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По вопросам работы парковочного пространства можно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).