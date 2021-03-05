В Тюмени выделили более 170 миллионов рублей на соцвыплаты ко Дню Победы

В Тюмени выделили более 170 миллионов рублей на соцвыплаты к Дню Победы. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области выделили более 170 миллионов рублей на социальные выплаты ко Дню Победы. Глава региона Александр Моор уже подписал соответствующие документы.

– Социальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат все живущие в регионе участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, – рассказал в соцсетях губернатор.

По его словам, помощь в размере пяти тысяч рублей также окажут труженикам тыла. Также стало известно, что по две тысячи получат тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года.