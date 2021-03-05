В Тюмени позаботятся о сквере Железнодорожников. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени благоустроят сквер Железнодорожников. По словам ветерана железных дорог Юрия Лыскова, сейчас зеленый уголок смотрится как «старенькая старушка». Он надеется, что сквер станет памятным местом, и отмечает, что нужно убрать ослабленные деревья и сделать омолаживающую обрезку.

Руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау заверил ветерана, что сквер будет зоной тихого отдыха.

– Планировка района уже сложилась. Рядом есть Комсомольский сквер, несколько лет назад со стороны Пышминской, 1а, был сделан зеленый уголок, и вот по итогам голосования жителей в план благоустройства на 2021 год был включен данный сквер, – рассказал Кильтау.

Чиновник отметил, что все предложения ветеранов учтены: в скором времени здесь появится не только арт-объект – паровоз, но и информационные стенды, благодаря которым горожане узнают о почетных жителях-железнодорожниках и Героях Социалистического Труда.