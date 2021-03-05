В Тюмени из-за природного катаклизма промерзают подземные трубы. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени промерзают подземные трубы. Только в феврале и начале марта специалисты выезжали на отогрев водопроводов более тысячи раз. В сложившейся ситуации винят природный катаклизм.

– В областном центре этой зимой отмечена рекордная глубина промерзания грунта. Природный катаклизм, незаметный людям, бесцеремонно вмешался в работу системы водоснабжения частного сектора. Аварийно-восстановительные бригады водоканала переведены на усиленный режим. Мы работаем круглосуточно, с привлечением дополнительной техники, – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций местного водоканала Владимир Шааб.

По его словам, обычно грунт промерзает на глубине от 180 до 210 сантиметров. В этом же году промерзание наблюдалось на глубине 260 см. Специалисты расстроены, что в ближайшее время, с мартовским повышением температуры воздуха, ситуация не изменится. Весеннее оттаивание грунта начнется еще не скоро.