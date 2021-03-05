В массовом ДТП на тюменской трассе погиб водитель легковушки. Фото: Ольга Крыльцова

На 454-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 4 марта, произошла массовая авария со смертельным исходом. Еще несколько человек получили травмы.

– На дороге столкнулись УАЗ и Hyundai Solaris. После чего УАЗ допустил столкновение с грузовиком Mercedes Benz. Большегруз от удара выкинуло на встречку, он врезался в Lada Granta, – рассказали об обстоятельствах страшного дорожно-транспортного происшествия в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стало известно, что в результате дорожного инцидента не выжил водитель «Лады», которому было 40 лет. Травмы получили 35-летний мужчина из УАЗа и 62-летний водитель грузовика.