На перекрестке улиц Профсоюзной и Циолковского в Тюмени отключат светофоры. Фото: Ольга Крыльцова

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 марта, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.30 до 12.00 отключение произойдет на пересечении улиц Чаплина и Молодёжной, с 9.00 до 16.00 – на пересечении улиц Профсоюзной и Циолковского и на Московском тракте в районе остановки «Ул. Калинина».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.