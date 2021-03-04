Фото: скриншот с видео. Убитый лось.

В Тобольске задержали браконьера, который подстрелил лося. Всё началось с того, что в полицию поступило сообщение от егеря охотничьего хозяйства. Он рассказал о неком мужчине, который разделывал тушу дикого животного вблизи реки Нерда.

Прибывшая на место вызова следственно-оперативная группа обнаружила гражданина, который раскладывал мясо и части добытого лося в заранее заготовленные мешки. Далее полицейские задержали его и доставили в отдел полиции. Также сотрудники изъяли ружье, патроны, снегоход, разделочный нож, топор и саму тушу животного.

– Как выяснили полицейские, 41-летний мужчина приехал в лес для охоты. Обнаружив лося и не имея разрешительных документов, гражданин принял решение подстрелить животное. В настоящее время сезон охоты на лося закрыт. Ущерб государству составил 240 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.