В Тюмени назвали застройщиков, которые стали лидерами по вводу жилья в 2020 году Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Тюменские строители перевыполнили план по вводу жилья в 2020 году. Так, по состоянию на 1 января 2021 года в Тюменской области построено 1 млн 581 тыс. кв. метров жилья, что превышает целевой показатель национального проекта «Жилье и городская среда».

Среди застройщиков лидером по вводу квадратных метров в прошлом году стала Тюменская домостроительная компания – 161 850 кв. метров жилья. На втором месте ГК «ЭНКО» с 96 748 кв. метрами , а на третьем – ГК «Страна Девелопмент» – 89 899 кв. метров.

Отметим, что на данный момент в регионе работают 79 застройщиков в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас в стадии строительства находится 247 многоквартирных домов общей площадью 2,381 млн кв. метров.