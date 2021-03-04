Житель поселка Боровский едва не задушил сестру своей жены Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени задержали жителя поселка Боровский, который едва не задушил сестру своей гражданской супруги. Испугавшись за свою жизнь, она обратилась в полицию.

В ходе проверки стало известно, что в тот день женщина пришла в гости к своей сестре, которая проживает в квартире подозреваемого. Далее между супругами возник спор, переросший в конфликт. Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя, схватил сожительницу за волосы и захотел ударить. Увидев это, потерпевшая вступилась за сестру, но сама пострадала от рук злодея. Схватив женщину за горло, мужчина начал ее душить, угрожая убийством.

– Подозреваемый, 40-летний ранее не судимый и безработный житель поселка Боровский, доставлен в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет тюрьмы.