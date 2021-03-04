В Тюмени женщина при сыновьях зарубила дочь и с сожителем закопала тело. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины и 42-летнего мужчины. Их признали виновными в убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления соответственно. Трагический инцидент произошел днем 17 сентября 2019 года.

В этот день пьяная горожанка при сыновьях во дворе дома топором убила свою 19-летнюю дочь, приревновав к сожителю. Спустя три дня пара закопала тело девушки рядом с домом, а в ноябре съехала.

– 15 декабря 2019 года один из сыновей женщины сообщил в полицию о совершенном убийстве. 16 декабря было возбуждено уголовное дело, а злоумышленница задержана. В суде подсудимые полностью признали свою вину, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил женщине 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей в доход государства.