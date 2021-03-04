В Тюмени к весне обрежут тысячи деревьев. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени к весне обрежут тысячи деревьев. Муниципальный контракт, заключенный на год, уже выполнен более чем наполовину. Работы будут вестись до конца марта.

– Такую работу доверяют только проверенным организациям. Они должны представить успешно исполненные ранее контракты по обрезке деревьев. Важно, чтобы работы были выполнены без просроченных обязательств, штрафов и пени, без грубых нарушений. У организации должны быть квалифицированные рабочие, специализированная техника, – рассказал директор МКУ «ЛесПаркХоз» Сергей Нефедов.

Отметим, что обрезка зеленых насаждений ведется в холодное время года, а индивидуальную «стрижку» – санитарную, омолаживающую или формовочную – каждому дереву или кустарнику специалисты выбирали в теплое время года.

В ходе санитарной обрезки зеленое насаждение освобождают от больных, сухих веток. Омолаживающая обрезка дает дереву вторую жизнь: появляются щедрые побеги и шикарная листва, вырабатывается больше кислорода. Формовочная обрезка нужна для эстетического вида, ветки после нее растут равномерно.