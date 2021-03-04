Уральского священника разыскивают из-за подозрений в убийстве трех человек. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Отца Силуана (в миру Андрей Кузнецов) разыскивают из-за подозрений в убийстве трех человек. В Среднеуральский женский монастырь, где тот является келейщиком, нагрянул ОМОН.

По информации «КП»-Екатеринбург», источник в силовых структурах сообщил, что духовный отец числится в розыске еще с конца девяностых годов. Тогда у него было два подельника, которые уже искупили свою вину, отсидев свои сроки. Кузнецов же ускользал от оперативников, постоянно меняя фамилии. Ему инкриминируют часть 2 статьи 105 «Убийство двух или более лиц».

Как пишут СМИ, после совершенных убийств в 1999 году Кузнецов бежал в Осетию, где поменял паспорт и Ф.И.О. Более двадцати лет назад от рук преступников погибли братья Мирзоевы и некий Раджабов.