Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сеть кинотеатров «КАРО» дарит зрителям шанс выиграть ключи от зала или целый год кино

Также среди участников будет разыгран годовой запас попкорна
КомментироватьОставить комментарий
Сеть кинотеатров «КАРО» дарит зрителям шанс выиграть ключи от зала или целый год кино. Фото предоставлено "КП".

Сеть кинотеатров «КАРО» дарит зрителям шанс выиграть ключи от зала или целый год кино. Фото предоставлено "КП".

Для участия в розыгрыше необходимо совершить не менее одной покупки в кинобаре с картой лояльности КАРОНА в период с 12 февраля по 8 марта 2021 и нажать «Участвовать» в личном кабинете программы лояльности на сайте https://cabinet.karofilm.ru/auth/login

Предложение действительно во всех городах присутствия сети «КАРО»: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Самара, Сургут, Тюмень.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Среди участников акции будут разыграны: годовой запас попкорна, годовой абонемент в кино и главный приз – «Ключи от зала» в любом кинотеатре «КАРО».

Полные условия акции доступны по ссылке.