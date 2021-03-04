Сеть кинотеатров «КАРО» дарит зрителям шанс выиграть ключи от зала или целый год кино. Фото предоставлено "КП".

Для участия в розыгрыше необходимо совершить не менее одной покупки в кинобаре с картой лояльности КАРОНА в период с 12 февраля по 8 марта 2021 и нажать «Участвовать» в личном кабинете программы лояльности на сайте https://cabinet.karofilm.ru/auth/login

Предложение действительно во всех городах присутствия сети «КАРО»: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Самара, Сургут, Тюмень.

Фото предоставлено "КП".

Среди участников акции будут разыграны: годовой запас попкорна, годовой абонемент в кино и главный приз – «Ключи от зала» в любом кинотеатре «КАРО».

Полные условия акции доступны по ссылке.