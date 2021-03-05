Тюменка потеряла сотни тысяч рублей после звонка из «банка». Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что она попалась на уловки мошенника.

Ей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег со счета потерпевшей завладел реквизитами карты.

– Доверчивая горожанка попалась на уловки лжесотрудника и сообщила ему всю необходимую информацию, после чего с ее счета было списано несколько сот тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Стражи правопорядка проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание телефонного мошенника.