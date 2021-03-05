Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Тюменка потеряла сотни тысяч рублей после звонка из «банка»

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
Тюменка потеряла сотни тысяч рублей после звонка из «банка».

Тюменка потеряла сотни тысяч рублей после звонка из «банка».

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что она попалась на уловки мошенника.

Ей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег со счета потерпевшей завладел реквизитами карты.

– Доверчивая горожанка попалась на уловки лжесотрудника и сообщила ему всю необходимую информацию, после чего с ее счета было списано несколько сот тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Стражи правопорядка проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание телефонного мошенника.

КриминалКриминал в Тюмени и Тюменской области