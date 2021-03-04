В Ишиме пожарные спасли трех человек, в том числе ребенка. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Ишиме сегодня, 4 марта, ночью горел дом на улице Сакко и Ванцетти. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 2.07.

На место вызова прибыли десять сотрудников двух пожарно-спасательных частей города, было задействовано три единицы техники. В условиях сильного задымления на ликвидации пожара работало звено газодымозащитной службы.

– Из зоны воздействия опасных факторов пожара сотрудниками МЧС России спасены три человека, среди них один ребенок. В результате пожара повреждены веранда и крыша дома, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.