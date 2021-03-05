Погода на 5 марта в Тюмени: утренний снег ослабнет днем

В Тюмени утренний снег ослабнет днем. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 марта, в Тюмени нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Утренний снег днем ослабнет и еще до наступления вечера закончится.

Температура воздуха ночью будет минус 9 градусов, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 4 – 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

5 марта почитается память святого Льва Катанского. На этот день еще распространяется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: «Если в этот день снег тает, то долго не растает». Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.