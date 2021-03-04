Как будут работать в Тюмени больницы в праздничные дни 6-8 марта. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В праздничные дни, 6, 7 и 8 марта, медицинские учреждения Тюменской области будут работать в соответствии с утвержденным графиком. Так, 6 марта поликлиники отработают в обычном режиме. 7-го и 8-го пациентов будут принимать дежурные врачи с 8.00 до 16.00, будут работать перевязочные и процедурные кабинеты, диагностические службы, организуют прием врачей-специалистов.

Травматологическая поликлиника ОКБ № 2:

6 марта – с 8 до 13 часов.

Стоматологическая помощь:

6 марта – с 8 до 13 часов.

По онкологическому профилю «Медицинский город», центры амбулаторной онкологической помощи на базах областных больниц № 3 Тобольска, № 4 Ишима, № 11 Голышманово и № 12 Заводоуковска:

6 марта – с 8 до 14 часов.

Областной противотуберкулезный диспансер:

6 марта – с 9 до 13 часов.

Областной наркологический диспансер:

6 марта – с 8 до 15 часов.

Областная психиатрическая больница:

6 марта – с 8 до 13 часов.

Центр профилактики и борьбы со СПИД:

6 марта – с 9 до 13 часов.

Областной кожно-венерологический диспансер:

6 марта – с 8 до 15 часов.

Экстренная и неотложная медицинская помощь, в том числе и по стоматологическому профилю, – в круглосуточном режиме.