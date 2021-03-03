В Тюмени спасли малыша с опухолью в головном мозге. Фото - ФЦН Тюмени.

В Тюмени специалисты Федерального центра нейрохирургии спасли малыша с опухолью в головном мозге. Хирурги, по их признанию, работали, как саперы на минном поле.

Адам из Казани, которому нет еще и четырех лет, в один из дней практически обездвижился. Обследования показали, что у мальчика в головном мозге выросла опухоль. Врачи уверяли, что случай неоперабельный. Однако тюменские специалисты поверили в свои силы.

– У мальчика на момент госпитализации было много неврологических дефицитов. Ребенок не ел самостоятельно, не говорил, не ходил. Еще немного времени, и опухоль добралась бы до других отделов головного мозга и могла повредить центр дыхания и другие жизненно важные отделы. Мы настроились на сложную операцию, было много рисков, в том числе риск травматизации головного мозга и его отек. Бригада врачей работала, как «саперы на минном поле», – поделился заведующий детским нейрохирургическим отделением ФЦН Юрий Якимов.

Маленький Адам перенес все хорошо и быстро вернулся к маме в палату. Лейсан говорит, что видит, как ребенок быстро идет на поправку, вернулись движения рук и ног.

– Сын пока не разговаривает, но мы верим, что это дело времени, ему предстоит курс химиотерапии. Ждем отправки домой реанимобилем. У Адама два брата, они нас дома ждут с нетерпением. Огромное спасибо врачам центра. Ребенка нам спасли, – говорит счастливая мать.