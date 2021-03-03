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Политика

В Тюмени ищут глав департаментов с зарплатой до 84 тысяч рублей

Будут рассматривать только кандидатов с высшим образованием
Сергей Швецов
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В Тюмени ищут глав департаментов с зарплатой до 84 тысяч рублей.

В Тюмени ищут глав департаментов с зарплатой до 84 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ищут глав департаментов по спорту и молодежной политике и имущественных отношений. Будущим руководителям предлагают зарплату от 30 до 84 тысяч рублей.

Из информации, размещенной на портале «Госслужба», следует, что директор департамента по спорту и молодежной политике должен уметь не только писать письма, но и готовить отчеты вкупе с аналитическими справками. На высопоставленную должность не примут абы кого: нужен человек с высшим образованием и стажем на госслужбе не менее двух лет.

Директор департамента имущественных отношений в свою очередь должен контролировать применение муниципальных правовых актов города, заключать муниципальные контракты на поставку товаров и прочее. У кандидата также должно быть высшее образование, еще он обязан знать российское законодательство.