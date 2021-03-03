Жителям Тюмени объяснили, как формирует цена за платную парковку. Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Тюмени объяснили, как формируется цена за платную парковку (их восемь). Оказывается, стоимость рассчитывается по единой формуле на основе методики, которая ранее была утверждена Тюменской городской думой.

– Тариф устанавливается таким образом, чтобы парковка не заполнялась больше, чем на 85%. В противном случае оборачиваемость её снижается. Последствия очевидны: нехватка свободных мест. Чтобы избежать подобной ситуации, принимается решение о повышении платы за размещение на этой стоянке автомобилей, – пояснили в администрации.

При низкой наполняемости парковки – менее 75% – срабатывает противоположной механизм и цена паркинга снижается. Так, с 27 февраля на трех парковках снижен размер оплаты на 5 рублей. Теперь за один час стоянки на многоуровневой парковке на набережной необходимо заплатить 30 рублей. В парковочной зоне № 202 (ул. Герцена, 52 и ул. Первомайская, 14/1) стоимость – 35 руб./час.

Повышение или снижение цены происходит с шагом в 5 рублей. Установлен максимальный размер платы: для плоскостных парковок – 87 руб./час, для придорожных – 75 руб./час.