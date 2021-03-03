Район ММС в Тюмени в следующем году украсит «Сказочный городок». Фото: Тюмень - наш дом

Район ММС в Тюмени в следующем году украсит «Сказочный городок». Дело в том, что местные жители стали самыми активными участниками рейтингового голосования и добились преображения зеленой зоны на улице 70 лет Октября.

– В 2020-м мы участвовали в проекте инициативного бюджетирования, в нашем районе обустроили современные детскую и спортивную площадки у домов № 5, 5а, 7 на улице Мелиораторов и №6 и 6а на улице 70 лет Октября. Любители активного образа жизни могут заниматься на турнике и брусьях, родители приводят своих детей играть, а сами могут отдохнуть на лавочках. На территории есть дополнительное освещение, зеленые насаждения, – поделился активист Александр Бутаков.

Теперь появится и «Сказочный городок» – такое название для проекта по благоустройству озелененной зоны общественного пространства на улице 70 лет Октября выбрали жители. Именно самим тюменцам лучше видно, чего не хватает в родном районе для комфортной жизни, подчеркнули в администрации.