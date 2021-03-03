В Омутинский район назначили нового прокурора на пять лет. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокурором Омутинского района сроком на пять лет назначен советник юстиции Владимир Третьяков. Приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Уроженцу села Бердюжье 44 года. В 2000 году он окончил Тюменский юридический институт МВД России, в 2005-м – ТГУ. С 1996 по 2011 годы проходил службу в органах внутренних дел. В ноябре 2011 года стал трудиться в органах прокуратуры региона. В разное время занимал должность помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Тюменского района. С октября 2018 года работал заместителем прокурора Центрального округа Тюмени.

– С учетом деловых и личных качеств Третьякова включили в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. В связи с положительными результатами в работе он неоднократно поощрялся. Награжден государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка», – рассказали в пресс-службе ведомства.