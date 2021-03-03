В Ялуторовске гость, наточив нож, порезал хозяина квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

В ялуторовский отдел полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что медицинскими работниками оказана помощь мужчине с ножевым ранением. Инцидент произошел в селе Карабаш.

Правоохранители выяснили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Оказалось, что в квартире вместе с потерпевшим временно проживал его ранее неоднократно судимый приятель. Вечером при распитии спиртного между мужчинами возникла ссора.

– Предварительно наточив кухонный нож, гость нанес им непроникающее ранение руки хозяину квартиры. Попытка самостоятельно справиться с раной не увенчалась успехом, 70-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении безработного 44-летнего жителя Ялуторовского района отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.