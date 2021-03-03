Трое тюменцев пополнили число умерших от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки умерли трое человек с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 56 до 74 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три пациента: мужчина, 74 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 65 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой субтотально-тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 56 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 296 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 86 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 31 554), 90 человек выздоровели (за весь период – 29 701), пять детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 812 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.