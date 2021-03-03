Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 марта 2021 года увеличилось на 86 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 86 и составило 31 554 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 452 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 694 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 278 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 87 348 летальных исходов, выздоровели 3 853 734 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в регионе работают 10 лечебных пунктов для пациентов с COVID-19. Госпитали открыты в областной инфекционной клинической больнице, областной клинической больнице № 1, госпитале для ветеранов войн, лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», областной больнице № 3 в Тобольске, областной больнице № 4 в Ишиме, перинатальном центре Упоровской районной больницы, областной больнице № 12 в Заводоуковске и областном наркологическом диспансере