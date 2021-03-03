На улице Бабарынка в Тюмени сгорел дом, погиб мужчина. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Бабарынка в Тюмени сегодня, 3 марта, ночью произошла трагедия. Сгорел дом, в котором погиб мужчина.

– Вызов по этому поводу поступил в 01.19. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. На месте работали пять единиц техники и 17 человек личного состава, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что погиб 38-летний мужчина. Предварительно известно, что возгорание произошло из-за нарушения эксплуатации печи.