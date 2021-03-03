В тюменской многоэтажке погибла женщина, застряв между труб

В тюменской многоэтажке погибла женщина, застряв за унитазом. Фото: Ольга Крыльцова

В доме на улице Федюнинского в Тюмени накануне, 2 марта, погибла женщина. Пожилая горожанка застряла между труб в хозяйственном помещении, пришлось вызывать спасателей.

– Звонок по этому поводу поступил в службу в 19.20 через систему 112. Сообщали о женщине, застрявшей за унитазом. Сотрудники, прибыв на место происшествия, вызволили пострадавшую и передали ее медикам, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Специалисты скорой помощи, в свою очередь, в течение получаса проводили женщине сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось.