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На разработку концепции тюменской набережной выделят три миллиона рублей

Подрядчик будет должен выполнить графические работы
Сергей Швецов
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На разработку тюменской набережной выделят три миллиона рублей.

На разработку тюменской набережной выделят три миллиона рублей.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени потратят три миллиона рублей на разработку концепции набережной. Местные власти в будущем планируют обустроить все четыре уровня городской достопримечательности.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота должен выполнить графические работы и разработать обновленный концепт сооружения. Набережную планируют разделить на несколько функциональных зон, где можно будет проводить ярмарки, лекции и мастер-классы.

Подрядчику предстоит предусмотреть дополнительное озеленение, защиту людей во время непогоды и создать систему разведения людских потоков. На набережной разместят стойки с информацией о санаторно-курортном лечении и медицинском туризме, пункты проката аудиогидов, а также организуют продажу билетов в театры. Заявки на аукцион принимают до 25 марта.

Строительство и ремонт