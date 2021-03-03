В Тюмени руководитель строительной фирмы из-за конфликта уволил мастера по статье. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области руководитель строительной фирмы незаконно уволил мастера. Местные приставы разобрались в ситуации и поручили восстановить работника, тем более что зарплату ему выплатили не в полном объеме.

– Причиной стал конфликт, никак не связанный с должностными обязанностями мастера, между руководителем и работником. После этого последнего уволили по статье «о несоответствии занимаемой должности и выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации», – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Однако восстанавливать нежелательную единицу мужчина не хотел, заявив, что должность мастера в его организации сокращена. Его предупредили, что так делать нельзя, однако руководитель умышленно игнорировал требования. Его оштрафовали на шесть тысяч рублей, взяв еще 50 тысяч исполнительского сбора. После этого мастер был восстановлен, не выплаченные средства поступили на его зарплатный счет.