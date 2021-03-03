«Уже ни на что не надеялся». В Тюмени вернули к жизни отчаявшегося из-за тяжелой патологии мужчину

В Тюмени вернули к жизни отчаявшегося из-за тяжелой патологии мужчину. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи медико-санитарной части «Нефтяник» вернули к активной жизни 32-летнего пациента с тяжёлой патологией кишечника. Мужчина, проблемы со здоровьем которого начались еще два года назад, был подавлен. Тогда из-за сильного повреждения кишечника хирурги другой клиники вывели фрагмент кишечника из брюшной полости наружу – это стало началом тяжелых испытаний.

После хирургического вмешательства пациент пережил еще шесть операций, а после обратился в «Нефтяник», уже ни на что не надеясь. Врачи МЧС провели резекцию кишки, вскрыли абсцесс в области таза, ушили мочевой пузырь и соединили части кишечника. Пациента выписали из стационара, у него началась новая активная жизнь.

– С дивертикулярной болезнью толстой кишки врачи клиники сталкиваются нередко. В отделении гнойной хирургии специалисты ежедневно оказывают неотложную помощь больным с гнойно-септическими заболеваниями различной локализации, с послеоперационными осложнениями и колопроктологическими заболеваниями. Часть операций выполняются при помощи робот-ассистированных технологий, – отметили в медико-санитарной части.