Пациенту из Тюмени вживили в плечо имплант. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной клинической больнице № 2 пациенту установили имплантат вращательной манжеты. Мужчина целый год страдал от сильной боли в плече, не помогали ни таблетки, ни уколы.

Ранее горожанин повредил сухожилия вращательной манжеты из-за деформирующего артроза плечевого сустава. Без операции тут не обойтись. Мужчине требовалось высокотехнологичное артроскопическое лечение. Такую помощь теперь могут оказывать в местной больнице, раньше пациентов направляли в Москву и Санкт-Петербург.

– С этого года появился дорогостоящий биодеградируемый имплантат для лечения болевого синдрома при повреждениях вращательной манжеты плеча. Он предназначен для создания физического барьера между тканями, обеспечивает плавность скольжения и движения между двумя костями, – рассказывают специалисты медучреждения.

В настоящее время боль в плече ушла. На восстановление после малоинвазивного вмешательства у пациента уйдет 2 – 3 дня. По прогнозам врачей, в скором времени мужчина вернется к полноценному образу жизни.