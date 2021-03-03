Александр Моор поддержит тюменский бизнес большим рублем. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Глава Тюменской области Александр Моор поддержит малый и средний бизнес региона, выделив дополнительно 50 миллионов рублей. Средства направят на возмещения части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования.

– Такая помощь от правительства региона была востребована нашими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы ее получили 347 раз. Инвестиции в основной капитал благодаря поддержке составили более двух миллиардов рублей, – отметил губернатор.

Отметим, подать заявку в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии можно с 1 по 15 апреля. Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (3452) 42-66-42, +7 (3452) 42-66-52, e-mail: SaryYuV@72to.ru, DeryazhnayaYuP@72to.ru.