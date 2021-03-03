В Тюмени вынесли приговор воспитателю, по вине которой погиб малыш. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени вынесли приговор воспитателю, по вине которой 5 сентября 2018 года погиб четырехлетний малыш. На прогулке в детском саду он проглотил воздушный шарик и перестал дышать. Мальчик впал в кому и умер спустя полтора месяца.

Выяснилось, что женщина избежала уголовного наказания, так как по делу истекли сроки давности. Адвокат пострадавшей стороны Любовь Сафаргалиева объяснила, что неумышленные преступления большой и средней тяжести имеют определенные сроки привлечения к уголовной ответственности.

По той статье, по которой судили воспитателя, привлечение к уголовной ответственности составляет два года с момента совершения преступления. Таким образом, 5 сентября 2020 года сроки привлечения к уголовной ответственности истекли.