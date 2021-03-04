Погода на 4 марта в Тюмени: по-весеннему тепло, без осадков

В Тюмени по-весеннему тепло, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 марта, ясным небо в Тюмени будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 6 – 7 градусов, днем – минус 2 – 3. Вечером столбики термометров покажут 5 – 7 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался «маньяк». Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если «на Федота снежный занос – к поздней траве». Если в этот день в лесу встретить белого зайца – снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит, лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер.