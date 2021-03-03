Тюменцам продлили ограничения по количеству гостей на свадьбах. Фото - Управление ЗАГС Тюменской области в ВК.

В Тюменской области Постановлением правительства региона заключение брака в присутствии не более 10 участников церемонии бракосочетания продлено до 28 марта. Напомним, что ранее до этого же дня продлен и режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

– Органы ЗАГС продолжают работу по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Записаться в электронную очередь для подачи заявления или получения услуги, получения информации по предоставляемым государственным услугам органов ЗАГС городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района можно через приложение «Запись72», – напомнили в ведомстве.

Записаться на прием в органы ЗАГС возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, посредством телефонной связи или обратившись на официальный электронный адрес органа ЗАГС.

Кстати, необходимость соблюдения гражданами социальной дистанции и использования санитарно-гигиенических масок при посещении ЗАГСов региона сохраняется.