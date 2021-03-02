Энергетики региона присоединили к электросетям 21 ФАП в отдаленных селах и деревнях

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Энергетики АО «Россети Тюмень» в 2020 году обеспечили электричеством 21 фельдшерско-акушерский пункт в отдаленных районах региона, рассчитанный на посещение 7 000 человек. Благодаря подключению к электросетям у жителей сел и деревень появилась возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, не теряя времени на долгую дорогу до ближайших медучреждений. По словам специалистов, общая мощность присоединения превысила 0,44 МВт.

Так, одним из социально важных объектов, получивших доступ к электричеству, стал ФАП в селе Ярково. Ближайшая районная больница находится на расстоянии 113 километров, до этого селянам приходилось добираться до медицинского учреждения по бездорожью.

Сегодня энергокомпания обеспечивает электричеством более 800 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Если же говорить о цифрах по стране, то это более 1 100 присоединенных учреждений первичной медицинской помощи в 2020 году, включая объекты, построенные в рамках национального проекта «Здравоохранение». Общая мощность присоединения составила более 28 МВт.