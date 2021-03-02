В тобольском озере водится токсичный карась. Фото: Ольга Крыльцова

Ишменевское озеро, которое находится в Тобольском районе, признано неблагополучным по гаффской болезни. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

По информации ведомства, Тюменская областная ветеринарная лаборатория дала заключение по Ишменевскому озеру и рыбе, которая в нём водится. Так, результаты анализов показали, что карась, взятый из озера для исследований, токсичен.

– В рыбе обнаружены изменения, характерные для гаффской болезни. Озеро Ишменевское считается неблагополучным по алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии, согласно заключению, – рассказали в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области зафиксирована смерть от гаффской болезни. Умер один из двух пациентов, которого ранее доставили из Заболотья в местную больницу с подозрением на опасное малоизученное заболевание. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Токсин оказал губительное воздействие и вызвал декомпенсацию хронических заболеваний. Кроме того, сказались возрастные особенности.