Как в Тюмени будут работать отделения связи в праздничные дни 7-8 марта. Фото - АО "Поста России".

Тюменцы узнали, как будут работать отделения связи в праздничные дни 7 и 8 марта. 7 марта, в воскресенье, они закроются на час раньше, а понедельник станет выходным днем для всех почтовых отделений.

– Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10, – сообщили в АО «Почта России».