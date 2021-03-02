Тюменский департамент образования переехал в другое здание. Фото: Тюмень - наш дом

Департамент образования администрации города Тюмени, который ранее размещался по адресу: ул. Республики, 17, переехал в другое здание. Новая локация – в доме №13 на улице Володарского.

– До 5 марта телефон приемной будет оставаться прежним – 46-13-40. Горожане могут направлять сообщения и обращения на адрес электронной почты департамента education@tyumen-city.ru. Новые телефоны ведомства опубликуют на сайте администрации города и сайте департамента образования, – отметили в ведомстве

Также стало известно, что вместе со специалистами департамента в новые помещения переехали сотрудники Тюменской городской организации профсоюза работников народного образования РФ и местного образовательного канала.