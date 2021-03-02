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Под Тобольском мужчина расстрелял из ружья двух братьев

Один из родственников выжил
Сергей Швецов
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Под Тобольском мужчина расстрелял из ружья двух братьев.

Под Тобольском мужчина расстрелял из ружья двух братьев.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек. Трагический инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодежной села Ушарова Тобольского района.

Утром 20 декабря 2020 года обвиняемый, вооружившись охотничьим ружьем, пришел к своим знакомым – двум братьям. Злоумышленник выстрелил в голову одному из родственников, от причиненного ранения тот скончался.

– После этого обвиняемый произвел выстрел в голову второму брату и скрылся. Потерпевший пришел в сознание и обратился к соседям за помощью, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже злоумышленник был задержан и судом по ходатайству следователя заключен под стражу. Обвиняемый признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.

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