Под Тобольском мужчина расстрелял из ружья двух братьев. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек. Трагический инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Молодежной села Ушарова Тобольского района.

Утром 20 декабря 2020 года обвиняемый, вооружившись охотничьим ружьем, пришел к своим знакомым – двум братьям. Злоумышленник выстрелил в голову одному из родственников, от причиненного ранения тот скончался.

– После этого обвиняемый произвел выстрел в голову второму брату и скрылся. Потерпевший пришел в сознание и обратился к соседям за помощью, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже злоумышленник был задержан и судом по ходатайству следователя заключен под стражу. Обвиняемый признал вину в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.