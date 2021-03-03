Пурнефтегазовцы стали участниками международного шахматного турнира. Фото предоставлено "КП".

Две команды «РН-Пурнефтегаза» стали участниками первого шахматного международного онлайн-турнира среди предприятий топливно-энергетического комплекса «Шахматной онлайн бизнес-лиги». «РН-Пурнефтегаз» в чемпионате представили победители Спартакиады г. Губкинского среди руководителей и коллективов предприятий города, постоянные призеры летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». Всего в турнире участвовало 155 команд из 65 городов России, Казахстана и Молдовы.

Каждая команда «РН-Пурнефтегаза» состояла из трех участников. В первой тройке – Игорь Трушкин, братья Александр и Станислав Косса, они набрали 19,5 очка из 33 возможных. Вторая команда – Юрий Подколзин, Григорий Макогон и Диана Анфимова – набрали 17,5 очка. Чемпионат проходил онлайн в формате блиц-игры: каждая партия длилась 3 минуты, турнир продолжался 2,5 часа. Это первый подобный опыт командного участия пурнефтегазовцев в шахматных онлайн-турнирах международного уровня. Шахматисты предприятия уверены, что опыт участия в этом турнире поможет им в следующий раз попасть в первую десятку лучших шахматистов мирового чемпионата.