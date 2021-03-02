В Тюменской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области умерли четыре человека с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Им было от 28 до 85 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре пациента: женщина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной интерстициально-гнойной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 38 лет, от острой репираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной интерстициальной пневмонии с присоединением бактериального компонента, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 74 года, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 85 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарой вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 293 пациента с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 80 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 31468), 88 человек выздоровели (за весь период - 29611), семь детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 6 872 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.