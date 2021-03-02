«Сгорели вещи, документы, скот». В Тюмени многодетная семья лишилась крова в день рождения хозяйки

В Тюмени многодетная семья лишилась крова в день рождения хозяйки. Фото - "ОНФ I Тюменская область" в ВК.

В Тюмени многодетная семья осталась без крыши надо головой. Ефимовы в один миг лишись дома, который находится в СНТ «Плодовое».

Как выяснилось, пожар завязался в бане, уже после огонь перекинулся на дом. Двое взрослых и пятеро детей смогли выбраться уже только через окно. Времени на сбор необходимых вещей не осталось.

– Все произошло в день моего рождения. О том, что мы горим, поняли, когда увидели в окне распространяющийся огонь. В считанные секунды мы собрали детей и вывели их из охваченного пламенем помещения. В пожаре сгорели вещи, документы, домашний скот – курицы, свиньи, кролики, – рассказала Ольга Ефимова, хранительница домашнего очага.

Активисты местного филиала Общероссийского народного фронта доставили семье необходимый запас продуктов и вещи. Кроме того, после их обращения власти выделили погорельцам 150 тысяч рублей для преодоления последствий пожара.