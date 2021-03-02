В Тюмени почти неделю ищут 14-летнего подростка. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени почти неделю ищут 14-летнего подростка. 14-летний Александр Пунченко ушел из дома на улице Широтной 24 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», парень был одет в темно-синюю куртку, кофту «Найк», синюю футболку с синими вставками, черные спортивные штаны и темные ботинки.

На вид пропавшему 13 – 14 лет, его рост составляет 155 – 160 сантиметров, славянской внешности, русые волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Александре Александровиче, просим позвонить по телефонам: 02/112 – полиция, 8 (3452) 793-023 – УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.